Morre o escritor Olavo de Carvalho

Oito dias antes da morte, o escritor e influenciador Olavo de Carvalho foi diagnosticado com covid-19

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 07h31

Na noite desta segunda-feira, 24, o escritor Olavo de Carvalho (1947-2022) faleceu no estado de Virgínia nos Estados Unidos.

Em nota na rede social, a família anunciou a morte do influenciador, de 74 anos, que estava internado em um hospital da região onde se encontrava.

"Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado", declarou o comunicado.



"O professor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor", finalizou a nota.

Segundo portal G1, oito dia antes de falecer, Olavo de Carvalho havia sido diagnosticado com covid-19.

Veja o anúncio da morte de Olavo de Carvalho: