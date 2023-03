Morre o cartunista Paulo Caruso, aos 73 anos, em São Paulo

O cartunista Paulo Caruso faleceu aos 73 anos durante o período internado em um hospital de São Paulo

O cartunista Paulo Caruso, de 73 anos, faleceu na manhã deste sábado, 4, em um hospital no centro da cidade de São Paulo. Ele lutava contra um câncer.

Ele foi um dos maiores cartunistas do Brasil e era irmão gêmeo de Chico Caruso, que também é cartunista. O cartunista trabalhou nos jornais Diário Popular, Folha de S.Paulo e Movimento e também nas revistas O Pasquim e IstoÉ. Desde 1987, ele era o cartunista do programa Roda Viva, da TV Cultura, e sua última participação na atração foi em janeiro deste ano.

A TV Cultura, por meio da Fundação Padre Anchieta, lamentou a morte do cartunista. Leia a nota oficial abaixo:

"É com profundo pesar que a Fundação Padre Anchieta comunica o falecimento de Paulo Caruso, na manhã deste sábado (4/3), em São Paulo, aos 73 anos. Cartunista, caricaturista e chargista, Caruso esteve no Roda Viva desde 1987, emprestando seu talento às milhares de entrevistas no programa da TV Cultura. Com suas caricaturas e charges, Caruso faz parte da história política e social do Brasil.

Formado em Arquitetura pela FAU - USP, não seguiu carreira e começou como chargista no Diário Popular em 1960. De lá para cá, passou por diversos veículos de comunicação como O Pasquim, revistas Careta, Senhor e Istoé. Entre os diversos livros publicados, destaca-se As Origens do Capitão Bandeira, 1983, e outros com cenas irônicas que acompanham a história política brasileira, Ecos do Ipiranga (1984) e Bar Brasil na Nova República (1986). Além disso escreveu também São Paulo por Paulo Caruso - Um Olhar Bem-Humorado sobre Esta Cidade (2004), em homenagem aos 450 anos da metrópole.

Paulo Caruso recebeu vários prêmios, como o de melhor desenhista, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte - APCA, em 1994. Por sua habilidade para a sátira e para a caricatura, aliada à numerosa produção, sua obra é das mais conhecidas do país".