Morre mãe de ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson

Mãe de jogador da NBA Tristan Thompson sofreu um infarto fulminante em sua casa em Toronto

De acordo com o site de notícias norte-americano TMZ, morreu Andrea, mãe do jogador de basquete do Chicago Bulls e ex-namorado de Khloé Kardashian (38), Tristan Thompson (31). Segundo o tablóide, ela teve um infarto fulminante em sua casa, em Toronto, no Canadá.

Ainda de acordo com o site norte-americano de fofocas, Andrea até chegou a ser levada para um hospital, onde tentaram reanimá-la, porém, não obtiveram sucesso, e a mãe do jogador da NBA acabou vindo a falecer.

Tristan é ex-namorado da influenciadora e modelo Khloé Kardashian e pai dos dois filhos da empresária. Ele estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, e teve que viajar para o Canadá para estar com sua família. Além do jogador, Andrea também foi mãe de Amari (16). O atleta sempre publicou diversas fotos em suas redes sociais ao lado da mãe, mas ainda não se pronunciou sobre a morte dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tristan Thompson (@realtristan13)



Eita!

Em um episódio do reality The Kardashians, Khloé apareceu revoltada quando uma cena de seu ex foi exibida durante a première do programa. Enquanto o episódio era exibido, é possível escutar Khloé gritando “Mentiroso!”, no momento em que o jogador fala sobre como gostaria de construir uma “família juntos”.