Morre Ilka Soares, atriz de Top Model e Rainha da Sucata

Ilka Soares faleceu neste sábado, 18, aos 89 anos de idade

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 11h14

A atriz Ilka Soares faleceu neste sábado, 18, aos 89 anos de idade. Ela estava internada há dez dias em uma clínica no Rio de Janeiro. A artista lutava contra o câncer de pulmão.

A morte dela foi anunciada por seu neto, o estilista de moda Thomaz Azulay. “É com tristeza e paz que a família comunica o falecimento da nossa mãe, avó, bisavó e estrela maior Ilka Soares, às 7h30 do dia 18/06 na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ela deixa muita saudade e a certeza de que a vida ébela. Viva Ilka!”, escreveu ela nas redes sociais.

Ilka Soares fez a sua estreia na TV Globo em 1966 no programa Noite de Gala. Ela também atuou como apresentadora no Jornal de Verdade e no Festival Internacional da Canção. Fez sua estreia nas novelas em O Cafona, de 1971.

A personagem de mais sucesso dela foi a Celeste da novela Locomotivas, de 1977. Em seu currículo, ela também atuou em Que Rei Sou Eu?, Barriga de Aluguel, Anjo Mau, Top Model, Rainha da Sucata e Mandala.