Morre Fernando Campana, do Estúdio Campana, em São Paulo

Irmão de Humberto Campana, Fernando Campana faleceu nesta quarta-feira, 16

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 22h07

O artista plástico e designer Fernando Campana faleceu nesta quarta-feira, 16, em São Paulo. A morte foi revelada pela equipe do Estúdio Campana pelas redes sociais.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Fernando Campana hoje, dia 16 de novembro, em São Paulo. Agradecemos a solidariedade de todos e pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento”, informaram.

Fernando Campana fez carreira ao lado do seu irmão, Humberto Campana, no universo do design brasileiro e internacional. Eles criaram o Estúdio Campana em 1989 e criaram móveis e obras de arte criativas e peculiares, com o uso de diversos tipos de materiais, incluindo a sustentabilidade dos itens.

Eles também criaram o Instituto Campana, que promove a cultura e a educação em atividades inspiradas nas obras dos designers.