Morre a bilionária brasileira Lily Safra, aos 87 anos, na Suíça

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 17h34

A bilionária Lily Safra, viúva do banqueiro Edmond Safra, faleceu neste sábado, 09, aos 87 anos, na Suíça.

A causa da morte não foi informada e o sepultamento acontecerá na próxima segunda-feira, 11, às 10 horas no local da morte, em Genebra, segundo informações da Fundação Edmond J. Safra.

Em nota, a fundação afirmou que Lily manteve o legado de Edmond e continuou fornecendo ajuda a organizações sociais pelo mundo.

"Por mais de vinte anos, a Lily Safra sustentou fielmente o legado filantrópico de seu amado marido Edmond, prestando apoio a centenas de organizações em todo o mundo", informou em comunicado.

Nascida em Porto Alegre em 1934, a brasileira era uma das mulheres mais ricas do mundo e tinha uma fortuna avaliada em US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 6,5 bilhões), segundo a lista anual da revista Forbes. Lily se casou com o libanês Edmond Safra em 1976, com quem permaneceu por 23 anos. O dono do Banco Safra morreu em 1999, em incêndio em seu apartamento em Mônaco.

A bilionária também foi casada com Alfredo Monteverde, fundador da rede de varejo Ponto Frio. Em 1969, ele foi encontrado morto em seu apartamento com dois tiros. Foi quando ela assumiu os negócios da empresa.