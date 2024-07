Morre Benji Gregory, ex-ator mirim de 'Alf, O ETeimoso', aos 46 anos

O ator Benji Gregory ficou famoso por interpretar Brian Tanner em 'Alf, O ETeimoso', que fez sucesso entre os anos de 1986 e 1990

A notícia da morte de Benji Gregory, aos 41 anos, pegou os fãs do seriado Alf, O ETeimoso (1986) despreparados, nesta quarta-feira (10). A notícia repentina foi dada pelo TMZ, que recebeu a informação da irmã do artista, Rebecca, que revelou que o irmão havia morrido no mês passado, no dia 13. O artista, que fez sucesso com Brian Tanner na série de comédia, foi encontrado sem vida ao lado do cãozinho dele, que também morreu.

Segundo a irmã do artista, o homem foi encontrado morto dentro de seu carro, na cidade de Peoria, nos EUA. Ainda que não tenha certeza sobre a causa da morte, como apontou o a clínica médica responsável pelo caso, acredita-se que ele tenha dormido no volante e morrido de insolação, em decorrência das altas temperaturas.

Benji sofria com a depressão, transtorno bipolar e tinha problemas com o sono, o que o mantinha acordado por dias. Em decorrência dos problemas com a saúde mental, o artista tinha Hans, o cãozinho de serviço da raça pug, que também foi encontrado morto no veículo.

Rebecca também disse ao portal que a família se encontra bastante desestabilizada pela morte do artista e agradece a todas as mensagens positivas que recebeu e continua recebendo. Aos fãs da série que lamentaram a morte do irmão dela, a mulher sugeriu que façam algumas doações ao ASPCA, uma instituição de proteção dos direitos dos animais, ou ao fundo da associação de atores dos EUA.

Quem era Benji Gregory?

Benji Gregory nasceu em 26 de maio de 1978, em Los Angeles, e fez sucesso ao longo da infância como parte do elenco de Alf, O ETeimoso, onde o ator Orlando Drummond (1919-2021) dublava o cômico extraterreste. Entre os anos de 1987 e 1989, ele foi indicado três vezes ao prêmio de "Melhor Artista Jovem" da Young Artist Association. Além do seriado pelo qual ficou conhecido, ele fez aparições menores em Fantastic Max, Os Cãezinhos do Canil e Jumpin' Jack Flash.