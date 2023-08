Morre aos 83 anos de idade Mark Margolis, de Breaking Bad

Ator Mark Margolis ficou conhecido por papéis em Breaking Bad e Scarface

Nesta sexta-feira, 4, a revista Variety confirmou a morte do ator Mark Margolis, aos 83 anos de idade. A notícia foi revelada pelo filho do artistas, Morgan. O famoso ficou conhecido por seus papéis memoráveis em séries e filmes como Breaking Bad e Scarface.

Mark já estava internado no Hospital Mt. Sinai, na cidade de Nova York, Nova York, Estados Unidos da América. A causa da morte do ator ainda não foi revelada pela família. O empresário de Margolis falou sobre a morte em uma entrevista para a Variety. “Ele era raro. Não veremos pessoas como ele novamente. Era um cliente valioso e amigo de uma vida toda. Tive sorte de conhecê-lo”, afirmou.

O ator nasceu no dia 26 de novembro de 1939, na cidade de Philadelphia, Pennsylvania, nos Estados Unidos. Mark se mudou para Nova York ainda jovem, para conseguir se consolidar no mundo das artes cênicas. Nos palcos dos teatros norte-americanos, viveu personagens em peças da Broadway como Infidel Caesar, The Golem e Uncle Sam.

Mas o sucesso veio mesmo quando viveu Hector Salamanca, nas principais séries da história, Breaking Bad e Better Call Saul. A sua atuação na série de Walter White e Jesse Pinkman lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2012.

