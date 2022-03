Morre, aos 78 anos, o fotógrafo Patrick Demarchelier

O francês Patrick Demarchelier já fotografou grandes estrelas como Lady Di, Madonna e Gisele Bündchen

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 19h03

O fotógrafo francês Patrick Demarchelier faleceu nesta quinta-feira, 31, aos 78 anos. A morte foi comunicada no perfil oficial do artista no Instagram.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Patrick Demarchelier em 31 de março de 2022, aos 78 anos. Ele deixa sua esposa Mia, seus três filhos Gustaf, Arthur, Victor e três netos", diz o comunicado. A causa do falecimento não foi informada até o momento.

Patrick já fotografou grandes estrelas como a princesa Diana (1961 - 1997), a cantora Madonna (63) e a top model brasileira Gisele Bündchen (41).

Acusação de assédio

Em fevereiro de 2018, Patrick Demarchelier foi denunciado por assédio sexual pelo jornal Boston Globe. Na ocasião, o veículo divulgou uma lista com mais de 20 profissionais da indústria da moda, incluindo Demarchelier, com acusações feitas por 50 modelos. Elas relataram toques inapropriados e agressões.

Além disso, uma vítima que trabalhava com o fotógrafo como editora assistente revelou que foi abusada por ele, e teve medo de acabar com seu futuro profissional caso fugisse de suas investidas.

Confira o comunicado da morte do fotógrafo: