Morre, aos 56 anos, o ator Rubens Caribé

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 16h26

Morreu neste domingo, 5, o ator Rubens Caribé, aos 56 anos.

A informação foi divulgada pela diretora Mika Lins, em seu perfil no Twitter. "Faleceu faz apenas algumas horas em São Paulo o ator e amigo Rubens Caribé. Um dia muito triste para o teatro. Muito!", escreveu ela, sem divulgar a causa da morte.

Segundo o colunista Fefito, do portal UOL, Rubens estava lutando contra um câncer de boca há anos. O ator era casado com o produtor musical Ricardo Severo e sempre compartilhava cliques românticos com o amado.

Carreira

Rubens Caribé nasceu em São Paulo e estreou em teatro no musical Hair, adaptação de Consuelo de Castro para o século 21 do célebre musical da Era de Aquarius. Para o trabalho, ele teve que aprender a dançar com Marilena Ansaldi, Clarisse Abujamra e Val Folly.

O ator protagonizou 'Príncipe Encantado', de 'A Bela Adormecida', com Myriam Rios, entre 1987 e 1988. Ele também viveu outros dois heróis: Guilherme Grimm, em Irmão Grimm, que rendeu sua primeira indicação para o prêmio APETESP 1988, na categoria de Melhor Ator-Teatro Infantil, e Anathron, em peça do mesmo nome, em 1989.

Na televisão, o galã da década de 90 participou de Fera Ferida (1993), Sangue do Meu Sangue (1995), Os Ossos do Barão (1997), e Malhação (1995), entre outras. Rubens estava longe das telinhas desde 2014, quando atuou na série 'O Negócio, da HBO'. Em 2021,Caribé lançou a série Cidade Invisível, da Netflix, em que fez uma participação especial.