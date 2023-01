Moradores de comunidade em que Anitta gravou vídeo se revoltam: "Ridículo"

Moradores de comunidade desaprovam atitude da cantora após vídeo polêmico cair na web

Moradores da comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro na qual Anitta gravou o vídeo ousado que viralizou nas redes sociais estão revoltados com a postura da cantora.

É que eles estão acusando a "poderosa" de sexualizar a imagem de moradores das favelas. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL, que afirma que conversou com pessoas que acompanharam as gravações.

“Tinha bastante criança acompanhando tudo no campo de futebol, mas quando foram para o beco, pediram que não tivesse ninguém próximo, especialmente crianças. Mesmo assim, as pessoas não gostaram do que viram”, disse um morador.

Houve mais críticas reportadas pela coluna. "Só reforça a sexualização das mulheres de comunidade", disse um. “Deveria mostrar as mulheres guerreiras, que vendem marmita na rua e não isso", afirmou outro. “Ridículo”, disse um terceiro.

Cantora também se pronunciou

Após a repercussão de vídeo ousado em que aparece gravando cena de sexo oral em um rapaz em uma viela, um áudio da poderosa começou a circular na web. Ela justifica o momento que chocou os internautas e diz que o conceito da música permite esse tipo de cena.

"A música fala de você fazer loucuras, perder a cabeça. E é exatamente essa sensação que o clipe causa", começou falando.