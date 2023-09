Montblanc lança campanha The Library Spirit: Episódios Ao Redor do Mundo em Nova York

Evento conta com presença de Adrien Brody, Chloë Sevigny, Peggy Gou, Penn Badgley, Kadu Dantas e Flavia Lucini

Montblanc, a maison de luxo com origem na cultura da escrita, organizou um evento para o lançamento do último capítulo de The Library Spirit: Episódios Ao Redor do Mundo, uma campanha global, que destaca o poder inspirador das bibliotecas como fontes de conhecimento, criatividade e descoberta.