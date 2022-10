Monique Evans publica foto rara com o filho: "gato"

Mamãe Monique Evans encantou a internet ao mostrar o filho que mora fora do país

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 15h29

Muitos dos seguidores de Monique Evans ficaram surpresos ao descobrir, que além de Bárbara Evans, a loira tem outro filho: Armando Aguinaga.

Na legenda de uma foto em que estão abraçados no sofá, ela comenta que ele mora em Barcelona, na Espanha. "Curtindo meu filhinho, depois de 2 anos de saudades", escreve a mamãe coruja.

Os seguidores se impressionaram também com a beleza do moreno. "Meu Deus, que lindo, a cara da mãe e também do pai", escreveu uma admiradora. "Lindos demais, parecem irmãos!", disse uma segunda seguidora. Outras lembraram de fotos do filho de Monique Evans ainda pequeno.

Para finalizar, a ex-modelo se declara: "Te amo demais".

