Monique Evans mostra momentos de sua lua de mel com Cacá Werneck

A apresentadora Monique Evans está aproveitando a lua de mel ao lado de sua esposa, Cacá Werneck, e compartilhou fotos de sua viagem a Ibiza

A apresentadora Monique Evans está aproveitando bastante a sua vida de recém-casada ao lado de sua esposa, a DJ Cacá Werneck. Elas estão fazendo um tour pela Europa para celebrar sua união e nesta terça-feira, 11, elas abriram o álbum de fotos de sua viagem a Ibiza, na Espanha

Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Bárbara Evans mostrou alguns cliques em clima de romance com a parceira. "Noite romântica em Ibiza, com minha esposa", legendou a apresentadora na publicação. Para o passeio, a DJ apostou em um óculos de sol da grife Prada.

Nos comentários, não faltaram elogios e felicitações. "Que a felicidade de vcs venha sempre em primeiro lugar", escreveu uma internauta. "Aproveitem bastante esses momentos inusitados de muito amor e bençãos. Amamos vocês", disse outra. "Monique depois do casamento ficou mais linda ainda", disse uma terceira.

Confira a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

Imprevisto na lua de mel

Na última segunda-feira, 10, as duas chegaram na Europa. O plano inicial era desembarcar em Barcelona, na Espanha, onde o filho, Armando Aguinaga, e a neta, Valentina, da apresentadora moram. Mas um imprevisto aconteceu. Isso porque, devido à chuva na região, o avião precisou pousar em Girona, localizada a pouco mais de 100 km de distância.

"Estamos dentro do avião. Estávamos chegando em Barcelona, mas estava chovendo muito e viemos parar em Girona. Estamos parados. Cacá já está caindo dura e eu também. Meu filho e minha neta estão nos esperando no aeroporto. E vamos que vamos de lua de mel", disse a apresentadora em seus stories no Instagram.

Algumas horas mais tarde, as duas apareceram desembarcando. "Depois de uma maratona estamos atravessando o portão de saída", disse a DJ, que filmou o reencontro entre Monique e o filho.