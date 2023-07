Monique Evans ganha declaração apaixonada da noiva: “Minha maior certeza”

DJ Cacá Werneck publica registros de momento íntimo e declara todo seu amor para a noiva, Monique Evans

A casa da apresentadora Monique Evans está em festa! A loira celebrou a chegada de seus 67 anos nesta quarta-feira, 05, com direito a uma declaração apaixonada da noiva, Cacá Werneck. Pelas redes sociais, a DJ publicou alguns registros de um momento íntimo e se derreteu pela amada.

No vídeo, Monique e Caca aparecem agarradinhas em meio a uma noitada e trocam um beijão apaixonado e algumas carícias em cima do palco! Mas além de declarar seu amor pela apresentadora na balada, a DJ fez questão de reafirmar a paixão com uma declaração romântica sobre os oito anos de relacionamento na legenda da publicação.

“Hoje é aniversário do meu AMOR! Chegou o dia daquela que me tem por inteiro, que me conhece nas melhores e piores versões. Divide a cama, o abraço, os sonhos e os medos. É a pessoa que eu mais confio no mundo, que conhece todas as minhas fraquezas. A nossa união foi desde o início muito forte, intensa e verdadeira.”, Cacá iniciou.

A DJ ainda falou sobre o futuro ao lado da amada: “Nosso amor se fortalece todos os dias com nossas atitudes e tantos sonhos lindos pra vivermos juntas, meu amor. Você foi a melhor escolha e será sempre a minha maior certeza. Para mim, todos os dias são meus, minha Monique. A cada dia com você, eu me apaixono novamente, mais e mais!!!”, ela escreveu.

“Eu espero que seus dias sejam de luz, que todos os seus sonhos se tornem realidade e que você seja sempre mais realizada. Você é bondosa, inteligente, engraçada, linda... e eu sou a mulher mais sortuda porque vou me casar com você! Encontrei em você tudo que sempre sonhei. Ao seu lado me tornei uma mulher de verdade”, Cacá listou as características da amada.

“Monique vc sempre será dona do maior amor que existe dentro de mim… Parabéns para a mulher da minha vida!!! Te amo, te amo, te amo incondicionalmente, minha Monique”, a DJ finalizou a declaração e ganhou um comentário da amada: “Que texto lindo, amor. Obrigada por vc existir na minha vida!! Te amo demais”, Monique agradeceu a declaração apaixonada.

