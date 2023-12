Monique Evans conhece netos gêmeos após ser barrada por Bárbara Evans

Monique Evans visita sua filha, Bárbara Evans, e conhece seus netos gêmeos recém-nascidos, Álvaro e Antônio, após ser barrada pela mãe dos bebês

A apresentadora Monique Evans teve finalmente a oportunidade de conhecer seus netos gêmeos recém-nascidos, Álvaro e Antônio. Os pequenos, filhos da modelo Bárbara Evans, haviam sido barrados de conhecer a avó.

No último dia 4, logo após o nascimento dos gêmeos, a mãe dos pequenos revelou que havia pedido para a vovó esperar alguns dias para visitá-los. "Eu pedi para ela esperar um pouco para vim. Prefiro que ela venha quando estivermos 'adaptados'. Assim ela vem, e já está tudo em ordem só", contou.

E nesta quinta-feira, 11, a influenciadora digital compartilhou um registro dos primeiros momentos compartilhados entre Monique e seus netos. "Olha lá quem chegou gente! Já tá com o netinho. Quer dizer, ela segurou um e agora está com o outro. Daqui a pouco vai dar presente para Ayla, porque é assim que conquista ela", disse a esposa de Gustavo Theodoro.

A avó apareceu com um sorrisão no rosto enquanto segurava um dos gêmeos no colo. Pouco depois, ela teve um momento com sua neta mais velha, Ayla, de 1 ano, quando lhe presenteou com sua primeira boneca Barbie. Sentada no chão, Monique brincou com a menina e mostrou os detalhes do brinquedo.

Por fim, a apresentadora ainda confessou que está tendo dificuldades com os gêmeos. Após ser questionada pela filha sobre o que achou dos pequenos, a loira admitiu que estava perdida. "Cara, eles são muito lindos, só que eu tô confundindo tudo, tô na maior confusão aqui. Não sei quem é Álvaro, quem é Antônio", admitiu.

"Mas você viu que eles são diferentes", disse Bárbara. "Quando eles estão juntos. Mas pegando um de cada vez a gente não sabe quem é quem. Nas fotos a gente não sabem. Um separado do outro, eu não sei, ainda não consegui. Mas até sexta-feira eu vou conseguir", disse Monique.

Em seu Instagram, a ex-Fazenda 4 ainda mostrou o momento que finalmente encontrou os netinhos. "Conheci meus príncipes Álvaro e Antônio. Muito amorrrrrrr", disse a loira, que compartilhou cliques com os gêmeos no colo.

Confira os registros do encontro:

