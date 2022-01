Monique Alfradique celebra aniversário de São Paulo relembrando visita ao MASP

No aniversário de São Paulo, Monique Alfradique relembra passeio no MASP e deixa homenagem para a cidade

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 16h49

Nesta terça-feira, 25, Monique Alfradique (35) decidiu comemorar o aniversário de 468 anos de São Paulo com um registro num dos maiores cartões postais da cidade.

A atriz relembrou um clique numa exposição de arte no MASP, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, e deixou uma homenagem à metrópole.

“Hoje, São Paulo completa 468 anos para comemorar resolvi relembrar essa exposição que fui no ano passado no Acervo do MASP com obras importantes de grandes artistas. Fica a dica para comemorar tantos anos de história. Parabéns SP”, escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários, os fãs foram logo reagir. “Meu sonho é conhecer”, confessou um. “Cidade maravilhosa”, declarou outro. “Você é uma obra de arte”, elogiou mais um.

