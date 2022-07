Mônica Martelli revisita lugar onde gravou cena com Paulo Gustavo: ''Um dia de muita emoção!''

Mônica Martelli se emocionou ao revisitar lugar onde gravou cena de 'Minha Vida em Marte', com Paulo Gustavo

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 14h25

Nesta quarta-feira, 6, Mônica Martelli (54) decidiu revisitar um lugar muito importante para a amizade dela com Paulo Gustavo (1978-2021).

A atriz foi a praia onde a dupla gavou a última cena do filme, Minha Vida em Marte, onde, assim como na viada real, eles interpretavam grandes amigos.

A artista fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes alguns cliques onde aparece admirando a bela paisagem do local, nitidamente emocionada de reviver um momento especial em sua vida.

Na legenda, ela lamentou a saudade que sente do amigo: "Foi um dia de muita emoção! Voltei exatamente no lugar onde gravei a minha última cena do filme "Minha Vida em Marte" com o Paulo Gustavo. Quando cheguei lá, senti dor, muita dor. Dor de saudade, mas logo depois um sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade ter vivido o amor dessa amizade."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que linda amizade. Não tem como esquecer", escreveu um. "O amor de vocês segue nos inspirando", falou outro. "Que foto linda! Que emoção!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Mônica Martelli revisitando lugar em que gravou cena com Paulo Gustavo: