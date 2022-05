Mônica Martelli relembra vídeos engraçados com Paulo Gustavo e desabafa: ''A vida sem você não é igual''

Completando um ano da partida de Paulo Gustavo, Mônica Martelli resgatou momento felizes ao lado do amigos e lamentou sua falta

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 12h52

Completando um ano de sua morte nesta quarta-feira, 4, Paulo Gustavo (1948-2021) teve sua alegria relembrada por Mônica Martelli (53).

Em sua rede social, a atriz e escritora compartilhou uma série de vídeos engraçados com o humorista e divertiu os internautas com as lembranças felizes.

"04 de maio. Um ano sem você, um ano sem a sua alegria. Um ano sem ouvir sua voz todos aos dias. Um ano sem fazer planos e projetos com você. Um ano sem ouvir suas opiniões sobre minha vida. Um ano sem fofocar nas madrugadas. Um ano sem rir de passar mal. Um ano sem um gênio que a vida me deu a oportunidade de conviver", começou dizendo.

E finalizou lamentando a saudade que sente dele: "Você faz muita falta meu amor. É difícil de entender. A vida sem você não é igual. Mas tudo que nós vivemos está fortemente guardado. Pra sempre".

Assim como ela, outra amiga íntima de Paulo Gustavo, Tata Werneck (38), lamentou a falta que sente do humorista e revelou que sonha quase todos os dias com ele.

A mãe do ator, Déa Lúcia, contou que a dor da perda não passa. O viúvo do artista, Thales Bretas (34), também desabafou e revelou como faz para ter forças para continuar.

