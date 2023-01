Mônica Martelli desabafa sobre divórcio do primeiro casamento: "Era muita mágoa"

Mônica Martelli fala sobre antigo relacionamento com Jerry Marques e desabafa sobre ranço do ex-marido

Mônica Martelli (54) participou do podcast Quem Pod, Pode e bateu um papo revelador com Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), nesta terça-feira, 10.

A atriz contou que seu antigo relacionamento com Jerry Marques foi muito importante para que essa obra "Minha Vida em Marte" tomasse forma.

"Tudo ali [texto da peça] está trincado. As minhas dores, as minhas inseguranças, a crise do casamento, a falta de libido, as tentativas de salvar tudo... Está tudo ali. Eu sempre me perguntava 'será que é só mais uma crise?'", começou ela.

Ela também comentou que a terapia de casal foi uma alternativa falha no antigo relacionamento. "Eu já fazia terapia há muito tempo, então foi um choque tudo o que falei para ele. Já tinha elaborado tudo há muito tempo, ele ainda estava aprendendo. Mas ajudou sim... Ajudou a ter uma separação mais digna", disse a atriz.

Mesmo com a decisão já feita, Mônica confessa que não foi fácil: "Óbvio que teve ranço. Você quer se separar, mas tem muita raiva, muita mágoa [...] Você começa a entender o quanto a gente estica a corda para ser casada".

Mônica Martelli compartilha vídeo emocionante de sua mãe, que enfrenta o câncer pela sexta vez

Mônica Martelli compartilhou nas redes sociais um vídeo em que sua mãe, Marilena Garcia (77) conta que iniciou um ciclo de quimioterapia para tratar um câncer de pulmão.

No vídeo, Marilena explica que enfrentou a doença cinco vezes durante 32 anos: duas na mama, uma na conjuntiva e outras duas no pulmão.

"Mãe, você é uma inspiração na minha existência. Te amo. Estamos juntas", escreveu a atriz no Instagram. Por meio de comentários, famosos mandaram energias positivas para a mãe de Mônica.

Déa Lúcia (75), mãe do ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) escreveu: "Marilena, que Deus te abençoe", desejou.