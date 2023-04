Momento indiscreto! Yasmin Brunet é flagrada espalhando óleo bronzeador no corpão

Yasmin Brunet é flagrada em momento inusitado ao ir à praia nesta quarta-feira (12)

Musa absoluta, a bela Yasmin Brunet foi clicada nesta quarta-feira, 12, enquanto renovava o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. Dona de um corpo perfeitinho, a musa apareceu exibindo toda a sua boa forma ao pegar um sol.

Além de deitar na areia e se hidratar com uma água de coco, a bela foi flagrada espalhando óleo bronzeador para intensificar a cor. A bela não se incomodou com os cliques dos fotógrafos e seguiu usando o produto em cada detalhe de suas curvas.

Nas redes sociais, ela também compartilhou fotos do momento e foi muito elogiada pelos fãs. "Essa moça é tão linda que não parece de verdade, parece que foi feito no computador, é surreal a beleza dela, é uma obra-prima", cravou um.

No dia anterior, Yasmin Brunet (34) decidiu mostrar que sabe viver a vida de solteira na cidade maravilhosa, sendo flagrada aos beijos e carinhos durante a festa Seu Vidal, no Rio de Janeiro, com o jogador de futebol Pedro Raul (26), eleito um dos jogadores mais bonitos do Brasil, que faz muito sucesso fora dos gramados.

Segundo informações do Jornal Extra, os dois ficaram durante o evento no último sábado, 08. De acordo com o perfil Condomínio da Fifi, Yasmin e Pedro chegaram separados no evento, que contou com artistas como Juliette, Jade Picon e a ex-BBB Marvvila. A modelo e o atleta já tinham trocado mensagens e após a ficada, os dois passaram a se seguir no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet🌟🧜🏼‍♀️🌊🪐🧿 (@yasminbrunet)

Mas quem é Pedro Raul?

Atacante do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, Pedro Raul tem 26 anos, 1,93 metro e começou sua carreira há pouco tempo. Em 2016, no Cruzeiro - RS, fez sua estreia no profissional. Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Brasil, já rodou por outros times como Atlético Goianiense, Goiás e Botafogo.

Porém, também conta com uma passagem por times de fora do país. Em 2018, foi para o Vitória Guimarães B, em Portugal. Mas já passou por clubes como FC Juaréz, do México, e o Kashiwa Reysol, do Japão. Em suas redes sociais, Pedro acumula mais de 500 mil seguidores, entre alguns famosos, como a empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, a cantora Anitta, e agora, Yasmin.

Fora dos gramados, Pedro Raul ficou marcado por sua beleza, e em praticamente todas as postagens que faz em seu perfil oficial no Instagram, ganha inúmeros elogios que fazem referência a beleza do jogador do Vasco.