Modelo Tina Kunakey aproveita dia de calor nas praias do Rio de Janeiro

Mulher do ator Vincent Cassel, Tina Kunakey foi fotografada nas areias cariocas com filha do casal

Nesta terça-feira, 3, a modelo francesa Tina Kunakey (25), esposa do consagrado ator francês Vincent Cassel (56) aproveitou o dia de muito calor no Rio de Janeiro para curtir o mar acompanhada de sua filha, Amazonie (3).

A famosa foi fotografada curtindo as areias cariocas na Praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Tina foi clicada por um paparazzo enquanto mergulhava e se divertia no mar com sua filha.

Tina se casou com Vincent, que é 31 anos mais velho, em 2018, com direito a uma cerimônia ao sul da França. Na ocasião, ela usou um vestido assinado por VEra Wang, estilista muito famosa no ramo de noivas, com Ariana Grande e Gwen Stefani já tendo escolhido suas peças.

A modelo é filha de imigrantes marroquinos e italianos, com um poderoso currículo na moda. Tina já participou de projetos para grandes marcas como Jean Paul Gaultier, Valentino, Dior e L’Oréal. Seu marido, Vincent, mora no Brasil desde 2013, quando se mudou para o Rio com Monica Bellucci, sua mulher, à época.

Tina Kunakey na praia - Créditos: Dilson Silva / AgNews