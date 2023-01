Modelo que protagonizou cenas quentes com Anitta rebate críticas: "Parada profissional"

Modelo que protagonizou cenas ousadas em clipe com Anitta quebra o silêncio; veja

O modelo Yuri Meirelles rebateu as críticas que está sofrendo desde que aceitou fazer parte do clipe da cantora Anitta que está gerando grande repercussão nas redes sociais. As cenas quentes disponibilizas geraram polêmica

Ao Fofocalizando desta sexta-feira, 27, ele afirmou que pretende aproveitar a repercussão da sequência que protagonizou para reorganizar a carreira como modelo.

“Eu ainda vou sentar, direitinho e ver o que eu vou fazer. Mas tenho que realmente ver uma forma de esclarecer, mostrar que aquilo ali foi uma parada profissional para o clipe dela. As pessoas pensam m*”, disparou ele incomodado.

Segundo ele, o convite surgiu ao acaso. “A mulher me ligou, a gente conversou, me contou mais do projeto, achei legal e fui. Ela disse que ia ter cena com a Anitta, que ia ter cena de beijo. Aí, na hora, o pessoal da produção fez essa cena aí. Fiz essa cena com a Anitta, sim, e também rola várias paradas, outras cenas”.

Ele ainda elogiou Anitta. “Tenho um respeito enorme. Ela foi super profissional. Gente boa demais, fiquei super à vontade. Ela foi resenha na hora que tinha que ser, profissional na hora que tinha que ser”. Perguntado se ‘rolou algo’ depois, responde: “a gente trocou uma ideia, tranquilo”.

Cantora também se pronunciou

Após a repercussão de vídeo ousado em que aparece gravando cena de sexo oral em um rapaz em uma viela, um áudio da poderosa começou a circular na web. Ela justifica o momento que chocou os internautas e diz que o conceito da música permite esse tipo de cena.

"A música fala de você fazer loucuras, perder a cabeça. E é exatamente essa sensação que o clipe causa", começou falando.