Modelo Maju de Araújo visita ONG Nosso Olhar, pela primeira vez: ''Amei demais conhecer esse trabalho de pertinho''

A modelo com Síndrome de Down, Maju de Araújo, visitou pela primeira vez a ONG Nosso Olhar, projeto no qual é embaixadora

No último sábado, 27, a modelo com Síndrome de Down, internacionalmente conhecida, Maju de Araújo (20), visitou pela primeira vez a ONG Nosso Olhar, projeto no qual é embaixadora.

A artista participou de um evento que aconteceu na sede do projeto, em São Paulo, onde pode conhecer o lugar, seus fãs e ainda participar de oficinas com crianças e jovens apoiadas pela ONG, que tem o objetivo de mobilizar e educar a sociedade para um mundo mais inclusivo, com foco nas pessoas com Síndrome de Down. Entre as atividades realizadas por Maju no dia da ação, estava a Pet terapia e o teatro de fantoches.

A modelo foi a primeira pessoa com Síndrome de Down a desfilar na passarela da Milão Fashion Week, o que inspira centenas de crianças e jovens com a mesma deficiência.

"Amei demais conhecer esse trabalho de pertinho e, mais ainda, poder ser parte dessa família", disse ela durante a visita.

Confira algumas fotos de Maju de Araújo visitando a ONG Nosso Olhar, na qual é embaixadora:

