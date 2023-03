Modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou adolescente, tem liberdade concedida

Influenciador Bruno Krupp ficou em cárcere por oito meses e agora usará tornozeleira eletrônica

O modelo Bruno Krupp está em liberdade provisória após ser acusado de atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães de 16 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava preso há oito meses.

Após decisão do Superior Tribunal Federal, ele terá de usar tornozeleira eletrônica enquanto aguarda julgamento, além de entregar o passaporte, ficar sem dirigir e comparecer mensalmente em juízo.

O adolescente atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, com a mãe, quando foi atingido pela moto, que estava a mais de 100km/h na via em que a velocidade máxima era de 60 km por hora. O caso aconteceu nos primeiros dias de agosto de 2022.

"Antes de atravessarmos, a gente olhou, e estava muito distante mesmo os carros e não tinha nenhuma projeção de nada perto da gente, mas em segundos ele, a moto estava em cima dele, e aí eu já perdi a noção do que que eu estava vendo. Eu vi a perna dele voando, eu vi o meu filho estendido no chão, me pedindo socorro. Eu comecei a gritar e pedir ajuda a todo mundo", disse a mãe, Mariana Cardim de Lima, no Fantástico na época do acidente.

Abusos sexuais

Quando o acidente veio à tona, mais de 40 mulheres também foram a público para dizer que sofreram agressões sexuais por parte do influenciador, que é ex-namorado de Sarah Poncio. As declarações chocantes foram publicadas nas redes sociais e algumas mulheres chegaram a denunciá-lo. Ele também era réu em um processo de estelionato, mas deixou de ser neste ano.