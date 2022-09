Modelo brasileiro Lucas Castellani é atropelado em Miami

O modelo brasileiro Lucas Castellani apareceu em suas redes sociais tranquilizando seus seguidores após ser atropelado nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, 2, Lucas Castellani (25) assustou seus seguidores ao aparecer no hospital após ser atropelado em Miami, nos Estados Unidos.

A informação de que o brasileiro estava no hospital foi divulgada pela modelo Ariella Moura em suas redes sociais e foi repostada por Lucas.

“Fui atropelado por um carro em Miami, mas por sorte nada aconteceu comigo”, escreveu o modelo nos stories de seu Instagram.

O apresentador também mandou um recado para alguns de seus fãs por terem atacado Ariella por ter publicado a notícia antes de Lucas: “Por favor não assumam coisas ou mandem hate para minha amiga, ela ficou do meu lado o dia toda e só cuidou bem de mim”.

Em outra postagem, Lucas ainda revelou quais foram as consequências do incidente e tranquilizou novamente seus fãs ao contar que já teve alta do hospital. “Estou okay, desloquei meu braço direito e tenho alguns arranhões. Estou descansando em casa. Amo vocês”, disse.

Lucas aproveitou para dar detalhes em português sobre o ocorrido: “Eu consegui correr a tempo e cai em cima do meu braço”.

Já descansando em sua mansão, o modelo ainda revelou uma preocupação em relação à tala em seu braço. “A New York Fashion Week está vindo aí e não sei se a Fendi [grife] faz essas coisas [mostrando a tala no braço] porque vou ter que usar isso pelos próximos dias”, comentou.

Recentemente, o modelo participou da Semana da Alta-Costura que ocorreu em Paris. Lucas falou com exclusividade para a CARAS Digital sobre a experiência.

“Eu estou super animado para ver o que vão fazer, já que com outras marcas, tenho uma familiaridade maior e consigo prever o que eles vão fazer. Então, estou bem ansioso para ver as novidades. Acredito que terá muita referência da Balmain e com certeza vai honrar as características do próprio Jean Paul Gaultier, já que é um dos desfiles mais esperados dessa temporada”, comentou.