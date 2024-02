Modelo brasileira, Mari Fonseca inspirou música de grupo internacional: 'Nos conectamos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mari Fonseca recordou o início da carreira, do namoro com o DJ Andrew Taggart e revelou projetos para a Gente Beauty

Vivendo há três anos em Los Angeles, a modelo Marianne Fonseca (34) se equilibra entre os desfiles, projetos envolvendo sua marca, Gente Beauty, eventos e momentos ao lado do namorado, Andrew Taggart (34), do grupo musical The Chainsmokers. Apesar da rotina agitada, a mineira de Uberlândia tirou um tempo para conversar com a CARAS Brasil.

"Sempre sonhei com essa profissão, porque cresci vendo modelos como Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio e Adriana Lima nas passarelas", comenta Mari Fonseca , que agora participa das semanas de moda de Milão e Paris. "As pessoas comentavam que eu tinha jeito de modelo porque sou alta desde a infância, e eu também tinha muito interesse em fazer parte desse mundo."

A modelo começou fazendo propagandas em lojas de Uberlândia, até chegar em São Paulo e alcançar a escala mundial. Ela conta com diversos países carimbados no passaporte, editoriais em revistas internacionais e presenças em eventos badalados por todas as celebridades. Fora do Brasil, ela morou por seis anos em Nova York, antes de ir para a cidade dos anjos.

Foi, inclusive, em Los Angeles que ela conheceu o namorado. Fonseca conta que a relação começou a se estreitar após a cerimônia do Oscar de 2023 e, hoje, os dois completam quase um ano juntos. "Nos conectamos mais durante a festa do Oscar, no ano passado. Esse momento inspirou a música Summertime Friends, que ele fez sobre o início do relacionamento."

Para além da agenda agitada com os compromissos e o romance, a modelo também encontrou tempo para empreender. Em 2022 ela decidiu criar a marca Gente Beauty, no intuito de levar a cultura de cuidado corporal do Brasil para os Estados Unidos. Em novembro do ano passado, ela trouxe a marca para sua terra natal, e estreou com dois produtos.

Ela afirma que pretende lançar ainda mais produtos para a linha de cuidados com o corpo, promete lançamentos para entre março e abril, além de planejar expandir seus produtos para a Europa. Abaixo, Mari Fonseca fala mais sobre sua relação com as redes sociais, a marca Gente Beauty e as saudades que sente do Brasil. Confira trechos editados da conversa.

Como você decidiu que queria se tornar modelo? Sua família apoiou?

As coisas foram acontecendo aos poucos, porque comecei com trabalhos para lojas menores em Uberlândia até conseguir enviar fotos para uma agência maior, em São Paulo. Minha família me apoiou muito. A minha mãe foi quem me levou nessa primeira agência paulista assim que surgiu uma oportunidade.

Para além das passarelas, você também é fundadora da marca Gente Beauty. Quando você decidiu explorar seu lado empreendedor?

Estava em um momento em que tinha a vontade de investir em outra área que pudesse ser conciliada à carreira de modelo. Sou muito ligada a tudo que tenha relação com beleza, então comecei a estudar o mercado. Foi quando percebi que, no Brasil, temos uma cultura de cuidado corporal muito rica, e isso ainda não é tão explorado nos Estados Unidos. Amo drenagem linfática e sempre faço, então percebi que aqui não havia muitos produtos voltados para isso. Em 2022, decidi criar a marca.

A marca chegou ao Brasil no fim do ano passado. Você pretende fazer algum lançamento especial para os brasileiros?

Os dois primeiros produtos foram super bem recebidos pelo público. Trouxemos, inicialmente, o Lymphatic Drainage Effect, para a eliminação de toxinas através da massagem, e o Bye Bye Cellulite, que atua na gordura localizada. Queremos lançar mais produtos, que devem chegar ainda esse ano, mas, por enquanto, não posso adiantar muitos detalhes. Nossa ideia é completar a linha de bodycare, com mais etapas para essa rotina de cuidados.

Você mostra bastante seu trabalho e viagens na web. Qual sua relação com as redes sociais?

Gosto de mostrar! Hoje em dia, as mídias sociais andam lado a lado com as agências de modelo, nos ajudando a promover os nossos trabalhos. Eu também tento demonstrar a minha rotina, como eu me cuido, os exercícios na academia, o cuidado com o rosto e com o corpo. Tudo isso também está muito relacionado com a minha marca Gente Beauty.

O que você mais sente falta do Brasil?

Moro em Los Angeles há três anos, e antes eu morava em Nova Iorque, onde fiquei por seis anos. O que eu mais sinto falta do Brasil é a comida, além das praias, da minha família, amigos e do Carnaval.

Como é conciliar sua agenda e a de seu namorado, Andrew Taggart?

É um pouco difícil de conciliar, mas algumas vezes eu viajo para os shows dele. Também acontece de termos trabalhos nas mesmas cidades nas mesmas datas. Em geral, a gente tenta não passar mais de duas semanas sem se ver.

Você tem novos projetos que possa contar?

Eu e o Drew vamos participar das próximas semanas de moda em fevereiro, que são Milão e Paris. A Gente Beauty também tem produtos novos incríveis que virão entre março e abril. Um grande projeto nosso é concretizar a expansão para a Europa, no meio do ano.