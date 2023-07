Modelo brasileira curte festa exclusiva ao lado de namorado astro da NBA

Anne de Paula é namorada do jogador de basquete Joel Embiid, atual MVP da temporada da NBA

Nesta terça-feira, 4, as redes sociais foram tomadas por fotos de famosos que estavam aproveitando seu feriado de 4 de julho, celebrado nos Estados Unidos da América. Em uma festa exclusiva lotada de famosos realizada pelo ricaço filantropo Michael Rubin, quem chamou a atenção por estar na lista de convidados foi a modelo brasileira Anne de Paula.

A modelo é namorada e tem um filho com o jogador de basquete camaronês Joel Embiid, de 29 anos de idade. O atleta foi eleito o MVP (Most Valuable Player - atleta mais valioso) da temporada da NBA, após uma belíssima temporada com o Philadelphia 76ers. O time acabou não indo para as finais, mas o franco-americano foi consagrado com um dos principais títulos individuais da liga.

Rodeada de famosos, além de Anne e Joel, a festa contou com a presença de pessoas como o ex-jogador de futebol americano e sete vezes campeão da NFL, Tom Brady, os rappers Quavo, Travis Scott, Jack Harlow, a influenciadora digital e empresária Kim Kardashian, e os jogadores de basquete Devin Booker, do Phoenix Suns, e James Harden, parceiro de time de Embiid.

Nas redes sociais, internautas brasileiros celebraram bastante a união dos dois. “Só fazer cinco filhos e a Copa do Mundo de Basquete de 2050 é nossa”, brincou um usuário. “Quem precisa de um anel de campeão quando se tem ela”, exaltou um outro. “O mais próximo que o Brasil chegou de ser a estrela de um time e um MVP”, disparou um terceiro.

Anne de Paula é uma modelo brasileira de 28 anos de idade e tem um filho, Arthur, de dois anos de idade, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete. Joel Embiid é um atleta de 29 anos de idade, nascido na cidade de Yaoundé, em Camarões. Atualmente ele defende o Philadelphia 76ers desde 2014, após ser draftado pela equipe.