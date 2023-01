Mocita Fagundes relembra onde estava quando ocorreu o incêndio da Boate Kiss

Publicitária Mocita Fagundes relembrou o acidente na boate Kiss uma década após o caso

A publicitária Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho, comentou os 10 anos da tragédia na boate Kiss, que matou mais de 200 jovens.

Em uma foto que questionava onde a pessoa estava quando o acidente aconteceu, ela escreveu na legenda: "Hoje, 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Uma tragédia que marcou profundamente todo o país - principalmente as famílias gaúchas. Tô assistindo a série da @netflixbrasil… vou ver o doc da @globoplay… e fico de boca aberta com a impunidade que reina nesse caso específico.

"Eu me lembro exatamente onde e o que eu estava fazendo. Estávamos “acampados” lá em casa editando - fazendo uma campanha do Sindilojas para a Dez Propaganda. Toda a turma da ilha da Mythago. Por causa do pouco prazo e por causa das quedas de luz, levei as ilhas e editores lá pra casa. Não poderíamos atrasar a entrega. Estávamos felizes. A campanha ia ficar muito legal. Éramos 5. Eu e 4 editores. Tirando cochilos no sofá, fui acordada pelo @vitordedavid e avisada para ligar a tv. Tudo parecia um filme de terror. Uma tristeza e perplexidade sem fim. Era inacreditável que aquilo estivesse acontecendo. Indescritível", contou.

"Paramos o que estávamos fazendo para prestar atenção nas notícias. E seguiu-se o pesadelo… Por dias seguidos o Parque da Redenção virou pouso de helicópteros em emergência, sirenes eram ouvidas nos corredores de ônibus da Oswaldo Aranha. Um horror nunca antes acontecido", lamentou.

Ela continuou falando sobre a tragédia, que como a ela, impactou muita gente: "Me lembro de uma foto da @vejanoinsta , com todos os jovens no chão do ginásio. Me pus mil vezes no lugar desses familiares. Meu filho mais velho tinha a idade daqueles jovens. Agora, impactada pela série… relembrei tudo. Que essa tragédia não deixe impune mais uma vez - os responsáveis que negligenciaram TODAS as normas de segurança em TODOS os aspectos.

"O Brasil inteiro torce para que o desfecho moroso dessa tragédia traga um pouco de alento à essas famílias. Hoje… 10 anos de luta dessa gente que batalha por justiça e pelo não esquecimento dessa tragédia. A dor de todo povo gaúcho não cessa… Imagina a dor dos familiares diretos. A essas famílias… aos sobreviventes… meu carinho hoje', finalizou.

Veja a postagem de Mocita Fagundes: