Mister Brasil Teen trabalha na feira com a mãe e sonha em conhecer São Paulo

Em entrevista à CARAS Brasil, Matteus Lima também falou sobre o trabalho como ator e repercussão após o Mister Brasil Teen

"Se existem sonhos é para realizar". Essa é a mensagem que Matteus Lima (18) quer passar após ter vencido o primeiro concurso adolescente de Mister Brasil, realizado no último sábado, 7. Nascido no município de Lagarto, a 75 km de Aracaju, na capital do Sergipe, o jovem estudante está com as malas prontas para conhecer São Paulo e continuar realizando sonhos.

Em sua primeira entrevista para a imprensa, Matteus conta que sempre se interessou pelo universo dos concursos de beleza, mas não teve muitas oportunidades para entrar no ramo. Foi quando, no final de 2022, ele foi convidado pelos coordenadores do estado para representar o Sergipe na etapa nacional do Mister Brasil Teen.

O jovem afirma que, apesar de desafiador, o processo foi muito gratificante e o fez perceber que o concurso vai além da beleza, mas preza pela índole dos competidores. Matteus desbancou outros 10 competidores, jovens de 15 a 19 anos, e agora irá para a próxima etapa do concurso, que deve acontecer no início do ano que vem, 2024.

"Estou muito ansioso por essa nova etapa na minha vida, vou me esforçar bastante para trazer esse título para o Brasil", afirma à CARAS Brasil. Agora, ele irá conhecer a cidade de São Paulo, local que pretende explorar oportunidades de trabalho como modelo, e depois, voltar à cidade natal para focar os estudos do 3º ano do ensino médio.

Apesar de toda a determinação e esforço, Matteus conta que não foi fácil lidar com os julgamentos que recebeu após a vitória do concurso, e precisou expor sua vida pessoal nas redes sociais para cessar os comentários. O jovem afirma que atualmente se desenvolve bem na internet, mas antes tinha dificuldade por ser bastante tímido.

"Muitas pessoas julgam o livro pela capa, e eu sofri julgamentos. Tudo o que eu vivi na minha vida me trouxe até onde eu estou, e foi muito difícil", acrescenta. O estudante vem de uma família de feirantes, e ajuda a mãe na barraca de verduras e frutas desde que nasceu, viajando com ela até a Bahia, para trabalhar em feiras livres.

"Minha avó tem mais de 40 anos trabalhando na feira. E eu já nasci vendendo. Na minha cidade sou muito conhecido por isso", diz o jovem. Além disso, ele também concluiu um curso técnico de artes cênicas e pisou pela primeira vez nos palcos em sua peça de formatura, uma comédia –nicho que ele pretende seguir.

"Tenho essa paixão desde os meus 8 anos", diz. "Quero continuar na comédia, eu gosto muito de ver as pessoas rindo. Faria também drama, para experimentar esse outro lado". Para o futuro, Matteus afirma que continuará determinado e focado para representar o Brasil na próxima etapa do concurso e também para realizar seus próprios sonhos. "Se eu consegui, qualquer pessoa consegue."