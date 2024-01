Missão especial: Neymar cede guarda-costas para a ex, Bruna Biancardi

Neymar cede guarda-costas de confiança para cuidar da segurança da influenciadora e de sua filha, Mavie

O craque Neymar Jr cedeu um de seus guarda-costas mais experientes para cuidar da segurança de sua ex-namorada, Bruna Biancardi, e sua filha recém-nascida, Mavie. Nas redes sociais, ele apareceu ao lado da influenciadora.

Trata-se de Alexandre Canais, o Bigode, que esteve na virada do ano ao lado da bela em uma festa realizada por amigos da influenciadora em uma casa de praia. Coube ao profissional zelar para que tudo saísse como o previsto.

Quem acompanha a carreira do craque, sabe que Bigode é de extrema confiança e já foi visto ao lado do atleta em várias oportunidades. Ele é muito querido pela família, incluindo a mãe e a irmã de Neymar que também já foram protegidas pelo profissional

Vale lembrar que Neymar passou a virada em sua Mansão de Mangaratiba ao lado de amigos, familiares e convidados. Já Bruna Biancardi estava ao lado de sua melhor amiga e comadre, Hanah Carvalho e marido, da irmã, Bianca Biancardi, e da missionária Adenacia.

Susto na virada de ano

Na noite do último sábado, 31, Neymar Jr reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a chegada de um novo ano. Mas o jogador de futebol acabou passando um perrengue com seu primogênito, Davi Lucca, que sofreu um pequeno acidente enquanto jogava futebol após a celebração. Em suas redes sociais, o atleta esclareceu o ocorrido.

Através dos stories do Instagram, Neymar apareceu ao lado do garoto para brincar com a situação: “2024 começamos assim, quer ficar dando bicicleta?”, o atleta relatou que Davi se machucou enquanto tentava praticar manobra em seu esporte. O menino também entrou na brincadeira: “Olha, começamos bem”, disse o herdeiro do craque.

No registro, o garoto exibiu um olho roxo e um curativo na região, sem detalhar se precisou ir ao hospital ou levar pontos após o ferimento. Na sequência, Neymar tranquilizou os seguidores ao mostrar uma selfie do filho brincando com alguns amiguinhos: 'Meus crias', o jogador legendou a publicação para revelar que o susto havia passado.