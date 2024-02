Miss Acre cai no choro ao ser desclassificada por motivo inesperado

Miss Acre surpreende ao revelar o motivo para ter perdido o seu título no concurso de beleza: ‘Eu não sou mais'

A jovem Carla Cristina foi eleita como Miss Acre Mundo 2023, mas foi desclassificada. Ela apareceu chorando nas redes sociais ao relatar o motivo para ter perdido o seu título no concurso de beleza e também perder a chance de concorrer no Miss Mundo Brasil.

Ela contou que perdeu sua vaga porque descobriram que ela é mãe, mas ela disse que nunca escondeu sua filha, que tem um ano de vida.

"Meu título foi retirado pelo simples fato de eu SER MÃE, detalhe eu sempre postei que era mãe e eu perguntei não só uma, nem duas, mas várias vezes. Me pediram pra não expor o MOTIVO REAL. Esperaram eu pagar 5000 reais pra retirarem meu título. Eu trabalhei muito e tive ajuda de patrocinadores que acreditavam no meu pontencial , vendi sopa, minhas roupas, trabalhei e agora não querem devolver o valor pago!", informou na legenda do seu vídeo chorando.

Por sua vez, a organização do Concurso Nacional de Beleza (CNB) divulgou uma nota oficial sobre o assunto nas redes sociais. “Desde a sua criação, em 1951, o Miss Mundo tem como regra que as candidatas devem ser solteiras, não serem mães, sem nunca terem sido. Todas as coordenações estaduais conhecem tal regra e seus concursos devem ocorrer de acordo com as regras do concurso Miss Mundo e Miss Brasil Mundo. As candidatas que participam do concurso devem ser informadas sobre as regras do concurso em que estão participando, através do regulamento do mesmo. Nesta semana, chegou ao conhecimento do CNB que Carla Cristina é mãe”, informaram.

E completaram: “Não temos absolutamente nada contra mães, muito pelo contrário. O fato é que seguimos regras que devem ser respeitadas. Esperamos que a coordenação do Acre esclareça a situação com a jovem da melhor forma para todas partes envolvidas, lamentando profundamente não podermos aceitar a inscrição da candidata”.

