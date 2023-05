Minúsculo! Deborah Secco escolhe biquíni indiscreto para ir à praia com a filha

Deborah Secco escolhe biquíni bem fininho para curtir dia de praia com a herdeira; veja as fotos

Sempre deslumbrante, a atriz Deborah Secco foi clicada na praia da Barra da Tijuca ao lado da filha, a fofíssima Maria Flor na manhã desta segunda-feira, 1. Aproveitando o feriadão e conhecida pelo corpaço, a global foi clicada com um biquíni finíssimo no qual deixou suas curvas em evidência.

Preta, fio-dental e minúscula, a peça usada pela estrela de 43 anos deixou como protagonista o corpão da bela. Do tipo cortininha, modelo favorito da atriz, ele desenhou em detalhes o corpo sequinho e muito bronzeada.

Também chamou a atenção dos fãs como a filha da estrela está enorme. Ao lado da mamãe famosa, a filha do ator Hugo Moura tomou um banho de mar e depois ganhou abraços e carinhos nas areias. Os fãs, claro, observaram tudo.

Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual: ''Cabelo e unhas azuis''

A filha de Deborah Secco, Maria Flor (7), mudou de visual mais uma vez. Neste domingo, 16, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina.

Cheia de charme, a garota, fruto do casamento da atriz com Hugo Moura (33), fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente. "Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", escreveu Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.

Veja as fotos:

Recentemente, Deborah prestou uma homenagem especial no dia do aniversário de 33 anos de Hugo Moura. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo com vários momentos ao lado do amado, incluindo uma troca de beijos apaixonados, e o parabenizou."Hoje é dia dele, o grande amor da minha vida!!! Depois que você chegou tudo fez sentido!! Obrigada Xexeco, te sou... @hugomourag", disse ela. Os dois estão juntos desde 2015, e são pais de Maria Flor, que está com sete anos.