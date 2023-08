Ministério da Saúde explica porque Faustão recebeu coração: "Condição clínica"

Ministério da Saúde explica porque Faustão recebeu coração; apresentador ficou uma semana na fila de espera

O Ministério da Saúde emitiu uma nota neste domingo, 27, no qual informa o motivo que fez Fausto Silva, o Faustão, receber um coração apenas sete dias após ser incluído na fila de transplantes.

Segundo os técnicos do ministério, a decisão foi tomada após uma série de critérios que detectaram que ele era o paciente mais adequado. Foram levados em consideração o tipo sanguíneo, o peso e a gravidade do caso.

Leia a nota na íntegra:

“Neste domingo (27), mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um transplante cardíaco, neste caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde — o apresentador Fausto Silva. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados.

A lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto para os da rede privada. A lista de espera por um órgão funciona baseada em critérios técnicos, em que tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão determinam a ordem de pacientes a serem transplantados. Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica.”

Faustão foi operado neste domingo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está sendo operado neste domingo (27). Um coração compatível com o apresentador chegou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde o início do mês

A equipe responsável pelo procedimento, liderado pelos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e de serviços hospitalares, já realizou a cirurgia que durou cerca de duas horas.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.