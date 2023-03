"Minha carreira caiu muito", diz Virginia ao lavar louça

Virginia Fonseca brincou com decadência da carreira ao lavar louça em Orlando

A influenciadora Virginiaestá de férias com a família nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando. Em um story recente em suas redes, ela acabou causando polêmica.

Lavando a louça que foi usada por sua prima, Emanuelly Fonseca, a loira acabou por fazer uma brincadeira controversa. "Estou lavando a louça da Emanuelly, minha carreira caiu demais. É osso, viu?", reclamou.

Os fãs, no entanto, não gostaram muito. "É problema lavar louça agora? Eu ein", disse um. "No que isso prejudica sua carreira?", questionou outro. Já muitos fãs defenderam que era somente uma brincadeira com a prima.

Recentemente, Virginia lançou uma base e deu o que falar por conta do preço do produto. Vendida a R$ 200, muitos falaram haver produto internacionais mais baratos que a maquiagem dela, que é nacional. A qualidade da make também dividiu opiniões no ramo das blogueiras especializadas.

Ela desabafou dizendo que o produto era um dermocosmético, ou seja, além de maquiar trata a pele. Afirmou também ter problemas ao passar produtos de outras marcas e disse que se inspirou nisso para a criar sua própria.

Veja story: