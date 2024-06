Millie Bobby Brown mostra lua de mel de 'casamento secreto' com Jake Bongiovi

Após 'casamento secreto' com filho de Jon Bon Jovi, a atriz Millie Bobby Brown mostra lua de mel com Jake Bongiovi; confira o álbum de fotos!

A atriz Millie Bobby Brown está curtindo ao máximo sua vida de casada. Após seu 'casamento secreto' com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, no fim de maio, a estrela de Stranger Things está aproveitando sua lua de mel com o marido. Nesta segunda-feira, 3, ela mostrou qual foi o destino escolhido pelo casal para celebrar essa nova fase.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista britânica contou que os recém-casados decidiram passar um tempo nos parques da Universal em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Juntos, eles curtiram o parque de diversões com direito a looks personalizados para a ocasião.

Millie apareceu com um shorts escrito 'wifey' (ou 'esposa', em português) na parte de trás, além de um boné bordado com 'wife of the party' (noiva da festa). Seu marido já decidiu em apostar em um shorts com a bandeira dos Estados Unidos, seu país natal.

Nos cliques, eles apareceram juntinhos curtindo as atrações do local, incluindo alguns brinquedos coletivos e até mesmo um lindo bichinho de pelúcia, conquistado entre as atrações. "Quem quer ir a @universalorlando ???? Nóssssssssss", escreveu a atriz na legenda da publicação.

O casamento secreto de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Segundo o jornal The Sun, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi oficializaram sua união entre os dias 17 e 18 de maio. O casal se casou no civil em 'segredo' da mídia, com apenas familiares próximos do casal - incluindo Bon Jovi, pai de Jake - na celebração. Ele inclusive confirmou o casamento para o programa The One Show, da BBC.

Ainda de acordo com o veículo, o casal "está planejando uma cerimônia maior nos Estados Unidos, mas se casaram legamente e assinaram a papelada". A fonte também revelou detalhes da cerimônia: "Foi um dia romântico, minimalista e discreto - os dois receberam os familiares mais próximos para dizer seus votos".

Millie e Jake começaram a namorar em 2021 e anunciaram o noivado em abril de 2023 por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, a atriz surgiu usando um anel sofisticado.