Mileide Mihaile impressiona ao mostrar como o filho cresceu: ''Passa tão rápido''

Influenciadora e ex-fazenda Mileide Mihaile compartilhou cliques curtindo o Lollapalooza com o herdeiro e encantou

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 11h38

A influenciadora Mileide Mihaile (33) encantou ao compartilhar fotos com o filho.

Nos últimos dias, a ex-fazenda curtiu o Lollapalooza ao lado do herdeiro, Yhuy Lima (11), e impressionou ao mostrar como ele cresceu.

"E o tempo passa tão rápido né? É incrível ver o quão inteligente e maduro você está filho! Ontem você brilhava e os olhos diziam o quão feliz você estava. E se você está feliz eu estou transbordando", disse ela.

"Só gratidão por tudo e a Deus por momentos como esse ao lado do meu filho. Simmmmm, eu vou ser a mãe dos rolê certezaaaaa e estarei sempre grudada", falou Mileide Mihaile ao surgir curtindo o momento com o garoto.

Nos comentários, não faltaram elogios para a influenciadora e o filho dela com Wesley Safadão (33). "Lindos", admiraram os internautas.

No terceiro dia do Lollapalooza em São Paulo, Mileide Mihaile esbanjou estilo ao lado do filho e de outros famosos que marcaram presença no evento.

Veja as fotos de Mileide Mihaile com o filho: