Miguel Falabella estrela peça natalina A Christmas Carol em São Paulo

Versão de clássico inglês tem apresentações em dezembro de 2023 e conta com 50 atores em seu elenco

Estrelado pelo ator Miguel Falabella, o sucesso A Christmas Carol tem apresentações marcadas no Teatro Procópio Ferreira, na cidade de São Paulo, de 8 a 17 de dezembro de 2023. Dirigido por Fernanda Chamma, esta versão do clássico do escritor inglês Charles Dickens, traz no elenco mais de 50 atores.

Em 2022, a peça estreou com todas as sessões esgotadas. Agora, em 2023, sua realização está agendada às sextas (20h30), sábados (17h e 20h30) e domingos (15h e 19h) ao longo do último mês do ano.

O espetáculo tem adaptação de Falabella, que também dá vida ao avarento Ebenezer Scrooge, e participação de Juju Teófilo, no papel da doce Doroty Miranda. Ela se apresenta nos dias 8, 9 e 10. A direção musical é feita por Vinícius Loyola e os vídeos-cenários são de responsabilidade de Richard Luiz.

Serviço

Local: Teatro Procópio Ferreira

Endereço: Rua Augusta, 2823 – Cerqueira César