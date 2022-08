Atualidades / Família

Michel Teló e Thais Fersoza curtem dia no shopping com os dois filhos

Michel Teló e Thais Fersoza aproveitaram a tarde deste domingo para curtir um passeio no shopping com os filhos, Melinda e Teodoro, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 16h46

Michel Teló e Thais Fersoza - Fotos: Edson Aipim / AgNews