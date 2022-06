Michel Teló curte passeio no shopping com o filho caçula, Teodoro

Michel Teló é flagrado em passeio de pai e filho com o pequeno Teodoro

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 18h36

O cantor Michel Teló aproveitou a tarde desta sexta-feira, 10, para curtir um momento de compras ao lado do filho caçula, Teodoro, fruto do casamento com Thais Fersoza. Os dois foram flagrados circulando de mãos dadas em um shopping no Rio de Janeiro.

De máscara no rosto, Teodoro esbanjou fofura ao curtir o passeio com o papai coruja.

Há poucos dias, Michel Teló se declarou para sua família. "Nosso maior sonho de vida realizado. Construir e honrar nossa família! Obrigada Senhor! Muito orgulho da que viemos, muita admiração pela que entramos e muito TUDO pela que juntos construímos! Amor multiplicado! Que benção.. a minha + a sua = nossa família! Amamos cada um de vocês! Obrigada por serem exatamente do jeitinho que são! Da nossa família pra sua família, um tantão de amor!!", disse ele.

Atualmente, Michel Teló faz parte do time de jurados do The Voice Kids, da Globo.

Fotos de Michel Teló com o filho: