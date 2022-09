Michel Teló compra mansão milionária de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine vendeu sua mansão milionária para o cantor sertanejo Michel Teló, diz colunista

O cantor sertanejo Michel Teló (41) é o novo proprietário de uma mansão milionária que pertencia à Bruna Marquezine (27) desde 2018. A nova casa do sertanejo está avaliada em R$ 15 milhões e está localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a revista Casa Vogue, a mansão tem 890m². “Minha relação com a casa é de muito carinho e serenidade. É onde eu me sinto acolhida de fato. Um lugar de segurança e aconchego”, disse a atriz na época para a publicação.

Além da área total, a mansão conta com mais 400m², onde tem um camarim, uma boate e infraestrutura para quartos de funcionários que podem trabalhar na residência.

Ela tem três andares, uma sala de 140², cozinha de 40m², quatro suítes, uma sala de cinema e dois escritórios, além de ter uma adega, academia, piscina aquecida e um terraço com vista para a Barra da Tijuca.

O cantor sertanejo Michel Teló e sua esposa Thais Fersoza já estavam vivendo no Rio de Janeiro desde agosto de 2020, no entanto, viviam em uma casa temporária.

Veja fotos da residência milionária de Bruna Marquezine

A casa da Bruna Marquezine grita BOM GOSTO pic.twitter.com/zq7SiKo8CH — rodinho (@cocilinho) July 6, 2020

Bruna Marquezine mostra encontro com Rosalía

A cantora Rosalía (29) visitou o Brasil e fez um show em São Paulo no dia 22 de agosto para sua turnê Motomami. Diversos famosos brasileiros fizeram questão de atender o show da cantora, inclusive Bruna Marquezine, que fez um registro com a artista e mostrou em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, a atriz fez um álbum de fotos dedicado para a noite e surpreendeu seus seguidores ao posar com Rosalía.

Bruna escreveu na legenda: "@rosalia.vt post de apreciação, adorei finalmente conhecer você, rainha". E logo recebeu uma mensagem de Rosalía no post : "BrunAAAAAA TAN MOTOMAMiiiiii", escreveu a espanhola.

Veja a publicação de Bruna Marquezine: