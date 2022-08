Michel Teló celebra aniversário de sua mãe fazendo um convite especial a ela: ''Bora gravar um álbum?''

Michel Teló fez uma linda declaração para celebrar o aniversário da mãe, Nina e ainda fez um convite mega espacial para ela

Nesta sexta-feira, 19, a família de Michel Teló (41) está em festa! Isso porque a mãe do artista, Nina, está completando mais um ano de vida! Para celebrar esse momento especial, o sertanejo fez uma linda homenagem para a mãe e ainda aproveitou para fazer um convite mega especial para ela.

O cantor publicou uma foto onde aparece tocando sanfona enquanto cantava ao lado da familiar e na legenda, se derreteu escrevendo: "Eu amo fazer 2ª voz pra ela! A aniversariante do dia! Que canta lindo, que eh maravilhosa, o amor da nossa vida!". No meio do texto, o filho de Dona Nina ainda aproveitou para fazer um convite a ela escrevendo: "Bora gravar um álbum mãe?".

"Feliz aniversário! Deus te abençoe, te dê saúde e paz. Obrigado por tudo, principalmente pelas orações. Te amo demais!", finalizou ele, agradecendo por tudo que a mãe fez em sua vida.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Chuvas de bençãos, saúde e paz!", desejou um. "Que lindos!", falou outro. "Que dupla de milhões!", escreveu um terceiro.

Confira o convite especial que Michel Teló fez para sua mãe, ao celebrar seu aniversário:

Michel Teló relembra seu musical, Bem Sertanejo

Recentemente, Michel Teló usou suas redes sociais para matar a saudade de sua peça, Bem Sertanejo - O Musical e aproveitou para celebrar a volta do show aos palcos.

"TBT do Bem Sertanejo - O Musical! Oh saudade que eu tava desse projeto. Dia 26 de agosto, temos um encontro marcado no Teatro Bradesco. Espero vocês para cantarem e contarem junto comigo e com um elenco incrível, a história da música sertaneja.", escreveu ele na legenda do post em questão.

