Michel Teló brinca após ganhar ‘The Voice’ pela 7ª vez: ‘Não me demitam’

A grande vencedora da 11ª temporada de ‘The Voice’, Keilla Júnia, era treinada pelo cantor Michel Teló

E pela sétima vez, o cantor de sertanejo Michel Teló (41) venceu o “The Voice Brasil”. A artista Keilla Júnia (18), integrante do time do famoso, recebeu 51,78% dos votos depois de cantar músicas de Whitney Houston e Roberto Carlos na final do reality show musical.

Durante uma conversa com Thais Fersoza, Fátima Bernardes, os outros técnicos do programa e os finalista depois da grande final, Michel disse sobre sua esperiência no reality e fez um pedido inusitado para a Globo.

“Tenho que agradecer. Quando eu virei para a Keilla, vi algo muito inacreditável. De coração, não esperava que você fosse me escolher. Me sinto tão honrado da gente ter trabalhado junto, muito obrigado por ter me dado essa chance”, começou o sertanejo. “Vou falar para o Boninho e para o Creso, não me demitam, por favor”, brincou.

“A pessoa ganha tanto que já está sem graça”, brinzou a outra jurada, IZA. Além dela, os treinadores do programa são Lulu Santos e Gaby Amarantos. Essa foi a primeira temporada apresentada pela jornalista Fátima Bernardes.

A grande vencedora Keilla tem apenas 18 anos e vive na cidade de Matozinhos, no estado de Minas Gerais. Ela se apresentou com as músicas “I Will Always Love You”, de Whitney Houston e “Como é Grande o Meu Amor Por Você”, do Rei Roberto Carlos. Como ganhou, ela recebeu R$500 mil e um contrato com a Universal Music.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Voice Brasil (@thevoicebrasil)



Thais Fersoza encanta ao mostrar família fantasiada para Halloween

Recentemente, Thais Fersoza compartilhou como foi o Halloween com a família. A famosa publicou um vídeo mostrando os filhos fantasiados para a festa de Dia das Bruxas na escola. Em seu perfil no Instagram, Tata contou que ela e o marido, Michel Teló, entraram no clima e também decidiram se caracterizar para a data.

Nas imagens, Tata aparece de bruxa, assim como a primogênita, de vestido preto e chapéu. Já o cantor, surgiu com uma capa vermelha, e o caçula da família escolheu uma roupa que imita esqueleto. "Dia de Halloween na escola... e já que eles quiseram participar, entramos na brincadeira! No improviso, mas foi!", escreveu Tata.