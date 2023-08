Mia Mamede revela que só se tornou Miss Brasil após perder papel na Globo: 'Protagonista'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mia Mamede, Miss Brasil 2022, explicou que queria ser atriz e apresentadora antes da competição

Mia Mamede (27), que venceu o Miss Brasil de 2022, quase lançou carreria como atriz na televisão. Em entrevista à CARAS Brasil e à Contigo!, a musa explicou que, antes de imaginar que poderia participar da competição, queria ser atriz e apresentadora e ainda revelou que só se tornou Miss Brasil após perder papel na Globo: "Protagonista".

"A gente sempre fala muito de sucesso, mas vamos falar de fracasso. Foi graças a dois grandes fracassos que eu virei Miss Brasil. Apesar de apresentar, eu também estudei atuação. Comecei a atuar quando tinha 15 anos, lá na China. Fiz parte de uma empresa de teatro internacional, atuei na época em que eu morava em Nova York e gostava muito dessa área", começou a Miss Brasil .

"Tive duas grandes oportunidades aqui no Brasil. Uma, para um papel muito bacana de protagonista em uma série da Globo, e ficou entre eu e outra garota. Fui fazendo teste por quase oito meses ali, então fiquei com aquela antecipação. E eu passando e passando, cheguei até a fazer teste para Los Angeles, porque era uma parceria da Globo. Acho que agora eu já até posso falar, era o Rio Connection, com a Marina Ruy Barbosa, que vai sair ainda", acrescentou Mia Mamede .

Leia também: Ator de Besouro Azul estreia série no Brasil e relembra passeio com Xuxa

A Miss Brasil ainda completou com a outra oportunidade que perdeu na atuação e refletiu sobre o destino posterior aos testes: "Depois, teve a série Desjuntados, da Prime Video, que foi gravada no Uruguai. Essa não era papel de protagonista, mas eu ainda passei. Uma semana antes de ir, a Amazon Prime me mandou para um laboratório fazer teste de Covid - porque a gente tinha que fazer - e deu positivo. Aí fui no outro dia fazer de novo e deu postivo, no terceiro também. Aí eles falaram: 'Realmente, você não pode vir'. E o que aconteceu foi que, um mês depois, eu fui chamada para apresentar o Miss Espírito Santo".