Mia Mamede doa vestido pintado por Kobra que usou ao passar a coroa no Miss Brasil

Mia Mamede passa a sua coroa de Miss Brasil e apresenta sua nova fase com vestido pintado por Eduardo Kobra

No último sábado, 8, Mia Mamede, a Miss Brasil 2022, passou a sua coroa para a nova campeã do Miss Universo Brasil, Mari Brechane. Na ocasião, ela optou por usar vestido de gala especial para consagrar uma nova fase em sua carreira. Agora, ela fazer uma boa ação com o look.

O vestido escolhido teve uma arte criada pelo muralista Eduardo Kobra, que procurou exaltar as mulheres e a diversidade, trazendo os traços característicos de suas obras. O modelito foi preparado pelo estilista Bruno Oliveira, que criou a tela perfeita para que Kobra pudesse fazer sua arte.

Intitulado de MISSionária, o vestido-obra apresenta três mulheres de etnias diferentes. "Temos a força de uma MISSionária, trazendo o entendimento de que nós, mulheres do século XXI, temos espaço e local de fala, graças à força e à luta de mulheres de gerações anteriores que buscaram bravamente por esse direito", explicou Mia.

Com a peça de gala, a comunicadora capixaba ressalta que irá focar na causa social e ambiental nesta nova fase da carreira. "Contamos, no vestido, o que tenho perpetuado em meu reinado: a consciência de que estamos muito além da beleza física. Estou ansiosa para ver como o público vai reagir", disse ela sobre sua parceria com Kobra.

Após a coroação da Miss Brasil 2023, o look foi doado para o Instituto Kobra e dedicado a ações sociais. "Somos além da beleza. Ela é só o início da jornada, abre portas. Autoconhecimento nos dá discernimento e as ferramentas para escolher e atravessar esta porta", contou Mia.

Confira as fotos do vestido-obra:

Foto: Renam Cristofoletti

Foto: Renam Cristofoletti

Foto: Renam Cristofoletti

Foto: Renam Cristofoletti

Foto: Renam Cristofoletti

Mia Mamede fala sobre sonho de casar

A Miss Brasil Mia Mamedefalou sobre seus planos tanto na vida pessoal, quanto na profissional após vencer o concurso em 2022. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a modelo revelou que pretende se casar.

Envolvendo-se com alguém, sem revelar quem, Mia comentou que tem o sonho de subir ao altar. “Não estou solteira e nem namorando, estou conhecendo uma pessoa melhor, ainda é cedo para expor”, disse.

Apesar do desejo, ela falou que não tem pressa. “Eu tenho muito sonho de casar, mas nunca pensei que fosse ser cedo, então não estou com pressa alguma. Acredito que o mais importante não é o tempo, mas sim a pessoa certa. E, claro, tenho vontade de ter filhos também!”, disse a apresentadora, que foi destaque no Miss Universo neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por C H R Y S T I A N H E N R I Q U E (@chrystian_h)

Mia também adiantou quais são os seus planos após coroar a próxima Miss Brasil neste ano ainda. “Os meus planos para esse ano é trabalhar muito. O Miss Brasil foi um momento que tive muitas responsabilidades, mas em breve vou coroar mais uma Miss, e será ela que vai assumir esses ofícios do reinado, e eu posso aproveitar esse título de Miss Brasil, que abre muitas portas, para começar consolidar os meus planos que foi a razão que fez voltar morar no Brasil após 16 anos. A minha intenção é divulgar a cultura e turismo brasileiro. Além disso, quero trabalhar cada vez mais com as Nações Unidas para desenvolvimentos de ações sustentáveis”, disse a capixaba, que fez história ao levar pela primeira vez a coroa de Miss Brasil para o seu estado.