Mesmo em meio a polêmicas, filha de Neymar e Bruna Biancardi foi planejada: ''Sonhamos''

Filha de Neymar e Bruna Biancardi foi planejada pelo casal; em primeiro anúncio, eles já explicaram que a bebê era um sonho deles

Diferente do que muita gente pensa por conta das últimas polêmicas envolvendo Neymar Jr., a filha dele com Bruna Biancardi foi planejada e uma realização de um sonho deles. O casal falou sobre isso logo quando anunciou a gravidez nos últimos meses.

Em 18 de abril, quando os papais de Mavie nem sabiam que estavam esperando uma menina, eles revelaram que estavam grávidos e deixaram claro que o bebê não veio "sem querer", pelo contrário, os namorados tinham planejado um herdeiro.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", escreveram os famosos na ocasião. "Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!", disseram.

O casal ainda terminou a publicação com a série de fotos exibindo a barriguinha no início da gravidez com um versículo da Bíblia. “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias‬ ‭1‬:‭5", postaram.

Nesta sexta-feira, 06, segundo o jornalista Leo Dias, Mavie chegou ao mundo depois de quase um dia da bolsa estourar. Durante a gestação, Bruna Biancardi compartilhou registros deslumbrantes de sua barriga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr pediu desculpas para Bruna Biancardi durante a gravidez

Em junho deste ano, Neymar Jr foi exposto nas redes sociais pela blogueira Fernanda Campos, que revelou que eles tiveram um encontro íntimo. Com a repercussão do assunto, o atleta veio a público com uma carta aberta para a namorada grávida para se desculpar pela exposição e pelo sofrimento que ela teve durante a gravidez.

"Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", disse ele.

E completou: "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo".