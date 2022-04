Mesmo abalada, Sheila Mello comenta morte da mãe: ''Infelizmente a doença ganhou''

Dançarina Sheila Mello gravou stories comentando a morte da mãe e contou tudo o que aconteceu

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 08h56

A dançarina Sheila Mello (43) abriu o coração e falou sobre a morte da mãe em sua rede social.

Após compartilhar uma homenagem para Shirley Mello contando aos internautas o falecimento dela, a loira publicou vídeos nesta quinta-feira, 28, falando tudo o que aconteceu e agradecendo o apoio dos fãs.

"O coração tá partido, mas eu to bem, tentando olhar, não só, fixar na morte, na doença, mas principalmente o que tem de bom e bom é o legado da minha mãe é o amor coragem respeito dignidade e cumpriu essa missão excepcionalmente como mãe como filha como irmã, como vó, como sogra...", tentou ser positiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

"Postei ontem fazendo uma homenagem a ela, mas isso aconteceu no sábado... minha mãe lutou contra um câncer e infelizmente a doença ganhou, a gente não tem sabedoria pra entender as coisas... eu acredito na vida pós morte minha mãe tava preparando a gente...", contou o que aconteceu com dona Shirley.

Sheila Mello então comentou que a mãe já tentava prepará-la para sua morte. "Uma vez ela perguntou se eu já tinha desmaiado e que ia ser isso ela ia desmaiar e ia acordar em outro lugar sendo cuidada, sem dor principalmente e isso acalenta meu coração", desabafou.

Por fim, a loira fez um pedido para os fãs. "Amanhã eu vou trabalhar e eu vou pedir pra quem estiver no evento não fica perguntando da mamãe, porque dói tanto lembrar do momento que tudo aconteceu, apesar de ter sido um momento sagrado, o último momento ela tava nos meus braços deitadinha, pude dizer o quanto que eu amo, mas é claro que dói", disse emocionada.

Após morte da mãe, Sheila Mello agradece os fãs: