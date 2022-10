Mês dos desencontros? Confira os casais que se separaram em outubro

Tom e Gisele, MC Guimê e Lexa, Iza e Sérgio. Relembre mais casais que se separaram no mês de outubro!

Redação Publicado em 24/10/2022, às 11h36

Outubro de 2022 assumiu oficialmente o posto de 'mês dos desencontros', que antes era ocupado por agosto. Com o fim do casamento de Carlinhos Maia (31) e Lucas Guimarães divulgada no último domingo, 23, a web comentou sobre outros casais que se separaram durante o mês. Na CARAS, veja alguns dos relacionamentos que chegaram ao fim.

No domingo, 23, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães chocaram a web ao anunciar a separação. Nas redes sociais, Carlinhos falou sobre o relacionamento do casal que passou 13 anos juntos. O humorista contou que a união dois dois se transformou em 'irmandade'.

CLÁUDIA ABREU E JOSÉ HENRIQUE FONSECA

Cláudia Abreu (52) e o cineasta José Henrique Fonseca iniciaram o mês de outubro com uma triste notícia. O casal anunciou a separação após 25 anos de casados. Em entrevista ao jornal O Globo, a artista global falou sobre o fim do casamento: "É inevitável falar que é uma dor, mas tudo que é feito de maneira amorosa e verdadeira dá certo. É uma espécie de renascimento. A gente pode ter uma vida feliz e, de repente, achar que precisa mudar e isso não invalida toda a vida que teve" disse.

A atriz Cláudia Abreu e José Henrique fonseca tiveram quatro filhos: Maria, de 21 anos, Felipa, de 15 anos, Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10 anos. Eles continuam amigos e vão seguir como sócios na produtora Zola Filmes.

MAÍRA CARDI E ARTHUR AGUIAR

Ainda no início de outubro, dia 6, a coach Maíra Cardi (39) e o ator e cantor Arthur Aguiar (33) pegaram os fãs de surpresa ao anunciar a separação. Entre idas e vindas, o casal passou cerca de 5 anos juntos. Nas redes, Maíra falou sobre o fim da união: “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”. Os dois são pais da pequena Sophia, de 4 anos.

LEXA E MC GUIMÊ

No final de semana, do dia 22, o casal de artistas Lexa (27) e MC Guimê (29) anunciaram o fim da união que durou sete anos. Com uma foto do casamento entre os dois, Lexa falou sobre a separação, que segundo a cantora foi uma decisão em conjunto.

Ainda na postagem feita pela artista, Lexa se declarou ao ex, e destacou que Guimê sempre estará marcado em sua história.

GISELE BÜNDCHEN E TOM BRADY

Outro casal que está no meio de uma separação é Gisele Bündchen (42) e Tom Brady (45). Ainda sem a confirmação oficial, o astro da NFL e a super model brasileira já foram vistos sem alianças, e segundo fontes próximas, o divórcio está a caminho.

Segundo a fonte, quem estaria dando as cartas na separação seria Gisele: “Ela quem dirige o divórcio”, comentou. “Ela está jogando no ataque e ele está jogando na defesa. Ele quer se proteger, proteger seus interesses, mas ele está apenas começando a seguir o caminho legal em prol dela. Ele não quer que isso fique feio, ele não quer brigar. Se o divórcio está acontecendo – e parece que está- ele quer que seja o mais tranquilo possível”, revelou.

IZA E SÉRGIO SANTOS

Após quatro anos de união, Iza (32) e Sérgio Santos (35) também foram outro casal que anunciaram a separação no mês de outubro. O anúncio veio através de um post nas redes sociais, Iza contou que eles não estão mais em uma relação.

A cantora Iza e produtor Sérgio Santos se casaram em dezembro de 2018 em uma cerimônia religiosa no Rio de Janeiro.

HELENA FERNANDES E JOSÉ ALVARENGA

O casamento de 22 anos entre a atriz Helena Fernandes (55) e o diretor José Alvarenga Júnior chegou ao fim neste mês, segundo a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, que também afirmou que o ex-casal seguem amigos após a separação.

Helena Fernandes e José Alvarenga Júnior tem dois filhos frutos deste relacionamento, Lucas Alvarenga de 18 e Antônio Alvarenga de 19.