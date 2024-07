Menino autista de 6 anos leva Maestro João Carlos Martins às lágrimas

O Maestro João Carlos Martins não segurou as lágrimas após ver um menino autista de seis anos reger a Orquestra Bachiana Filarmônica

O Maestro João Carlos Martins se emocionou durante um concerto no Teatro Sesi, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O maestro convidou um menino de seis anos com autismo para reger sozinho a Orquestra Bachiana Filarmônica durante a Pequena Serenata Noturna, de Mozart.

O pequeno João Felipe Dantas arrasou e foi muito ovacionado pelo público presente no local. O menino se emocionou com os aplausos e chegou a chorar, levando o Maestro também às lágrimas.

João Felipe Dantas é natural do Rio Grande do Norte e recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com apenas três anos de idade. Desde cedo, ele já demonstrava muito interesse pela música clássica e começou a praticar regência de orquestras em casa.

O menino conheceu João Carlos Martins em abril desde ano, quando o renomado maestro e pianista brasileiro fez sua primeira apresentação em Natal.

Novo espetáculo

O maestro João Carlos Martins realizou um espetáculo inovador no Teatro do Centro Cultural da FIESP, em São Paulo. Ele reuniu amigos de diferentes setores para se apresentarem junto com a orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP em uma noite memorável.

Ele quis destacar a importância da música em todas as profissões e convidou grandes amigos para o evento. O concerto recebeu o nome de ‘Maestro João Carlos Martins e Amigos’ e teve o objetivo de destacar a capacidade da música de transcender fronteiras e unir diferentes áreas com a sonoridade.

No palco, o para-atleta paraibano Marquinhos tocou flauta doce ao interpretar as músicas Ave Maria e Serenata, parte da obra de F. Schubert. Enquanto isso, o cardiologista Dr. Roberto Kalil interpretou Imagine, de John Lennon, no saxofone. Os médicos Dr. Francisco Campos e Andreia Campos cantaram as canções Vontade Dividida e Sonhei com Você. O músico popular chileno Pepe executou Piano, de J. Silvetti, e Quiero Ser Tu Sombra. O educador e político Gabriel Chalita recitou o poema Aria da Quarta Corta. O advogado argentino Ricardo Bepmale cantou My Way, de J. Revaux. E a composição Revés, do Ministro da Defesa José Múcio, foi interpretada pela Bachiana Filarmônica.