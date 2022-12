Mel Meia sai em defesa de MC Daniel após comentário

Mel Maia se pronuncia após MC Daniel escrever que ela é a '4ª mais linda do mundo'

A atriz Mel Maia se pronunciou após MC Daniel, que é apontado como seu novo affair, ser alvo de críticas nas redes sociais. No último final de semana, ele fez uma declaração carinhosa para a morena e disse que ela é a quarta ou quinta mulher mais linda do mundo. Porém, o assunto gerou repercussão na internet e a atriz defendeu o rapaz.

Na declaração, ele disse: "Se você não for a mulher mais bonita do mundo, você está entre pelo menos as cinco. Primeiro a minha vó, segundo a minha mãe , depois minha outra avó, então você é possivelmente a quarta ou a quinta".

Então, ao ver as críticas ao rapaz, Mel Maia se pronunciou ao defendê-lo. "Não me broxa ver ele colocando família em primeiro lugar, isso encanta né? E ele é brincalhão, fala que sou a deusa egípcia mais linda do mundo, me enche de presente, me trata como princesa, com carinho, amor e respeito, trata minha família bem, vem me ver mesmo com a agenda lotada, são muitas coisas sabe?! Isso aí não é nada. Ele me elogia da hora que acorda até a hora que ele (às vezes) dorme. Podem falar o que quiser de mim, mas do Fafa não tem como", contou.

Por fim, MC Daniel comentou: "Você não tem noção do quanto eu amo você, menina! Minha luta diária e a falta de descanso é para dar o mundo para vocês, as mulheres da minha vida. Que bom que você entende a importância da família. O homem costuma tratar a mulher como ele trata sua mãe e suas avós, se eu as trato com respeito, carinho e como rainhas, irei te ver e te tratar como elas. Meu patamar de consideração e carinho entre vocês são a mesma coisa, são as mulheres da minha vida".

Mel Maia exibe sua tatuagem no quadril

Há poucos dias, a atriz Mel Maia (18) posou apenas de biquíni em um dia de diversão com os amigos. Na foto, a artista apareceu com um modelito estilo fio-dental estampado e deixou à mostra suas tatuagens. Ela tem desenhos na região do quadril e também nas costelas. Além disso, Mel Maia exibiu outras fotos do que viveu nos últimos dias com seus amigos.

“Momentinhos. Em memória de bitinho. Lembro de você todo dia”, disse ela na legenda.